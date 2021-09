Shakira, atacada por dos jabalíes en un parque de Barcelona: "Les hice frente"

"Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque" . Así empieza el vídeo que la cantante Shakira ha publicado en su Instagram en el que la cantante explica el suceso. Se encontraba dando un paseo con su hijo en una zona boscosa de Barcelona, donde reside, cuando se ha visto sorprendida por dos jabalíes. El bolso, de la marca Off-White , se ve sucio y también desgastado por el enfrentamiento. “Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado! ”, exclamó, orgullosa de haber ganado la batalla.

El pasado 7 de septiembre, Shakira celebró los 90 años “espectacularmente vividos” de su padre, William Mebarak. En sus redes sociales la cantante barranquillera publicó una imagen en la que se le ve posar junto a su padre y su madre, Nidia del Carmen Ripoll. A su vez, puso como leyenda: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo”, mi mejor amigo. ¡Felices 90 años espectacularmente vividos! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”.