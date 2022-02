El hallazgo del cuerpo de Esther veinticuatro días después de su desaparición en una cuneta cerca de la zona rastreada por los vecinos no ha servido para esclarecer las causas de su muerte. Los resultados de la autopsia del cadáver tampoco ayudan mucho para dirigir la investigación en un sentido u otro. Las evidencias de una hemorragia interna podrían ser coincidentes con las heridas producto de un atropello accidental o no, pero no son datos concluyentes.