Los supervivientes del "Villa de Pitanxo" estuvieron cinco horas a la deriva en la balsa salvavidas a -17 grados

El enfado es monumental por el cese de la búsqueda de los 12 desaparecidos. Comparan su cortísima búsqueda de sólo 37 horas con otras que han durado semanas. Y exigen que si Canadá no pone medios, lo haga el Gobierno español. Pero las quejas de los familiares van más allá. No entienden que casi 3 días después no hayan identificado a los cadáveres. Que los 3 supervivientes sigan a bordo de un pesquero

Y que los barcos gallegos y el portugués hayan tenido que hacerse cargo de los cadáveres. En menos de 4 horas está previsto que llegue a tierra el buque que traslada el cuerpo de dos de los marineros que fallecieron en el naufragio. Lo hará después de que anoche sus familiares recibieron un nuevo varapalo. Canadá anunciaba que no investigará lo que ocurrió.