La viuda y los hijos del concejal Ardines aseguran que el edil "era un hombre de costumbres"

A preguntas de la fiscal ha relatado que ella estaba de viaje en el Líbano el día de la cena en la que Pedro Nieva grabó a Ardines y a su mujer y descubrió así la relación entre ambos. No obstante ha indicado que Nieva le dijo que ya tenía sospechas de esa grabación. "Hablamos de la grabación y de las sospechas que Pedro tenía y que eran anteriores a la grabación, me dijo que ella no quería hacer planes con él porque siempre quería estar aquí --en Llanes-- con nosotros", ha explicado a preguntas de la Fiscal, Belén Rico.