La descorazonadora nota de suicidio:"El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte"

En ese momento de la carta, la madre hace alusión a su hijo y la insostenible situación económica en la que ambos se vieron envueltos: "Le fallé al ser que más amo en la vida. No tengo cómo sostener su estudio, no tengo cómo darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro. Cuánto lamento fallarte, hijo. No tolero la idea de que alguien pueda lastimarte por mi culpa; prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo . Respirar se hace cada vez más difícil: amenazas, deudas, desamor, no puedo más".

Las siguientes palabras de la madre, denotan su desaparición y desgarro: "Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa. Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? ¿Un hogar tal vez? No hay nadie…. El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte. No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada".