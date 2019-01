La carta de una niña a su madre antes de suicidarse: “El mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida”

Una menor de diez años se suicidó el día de reyes en Cosío de Aguascalientes, México, junto a su cuerpo se encontró una carta que iba dirigida a su madre en la que señalaba: “Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo"

