Suspendido de empleo y sueldo durante 13 meses el profesor de la Rey Juan Carlos denunciado por acoso a alumnas

"No sabes cómo lamento no ser joven. Mañana y pasado estaré solo. Psiquiatría, el martes. Miércoles, dormir. Mi esposa se va sola dos días de vacaciones, porque yo ya no le doy lo que quiere . Muchas gracias por todo: por permitirme acompañarte, por invitarme, por dejarme decir mis tonterías, por escucharme, por interesarte por mi vida de infeliz, por soportar mis inútiles y absurdas "indirectas"(ya tu sabes, mi amor), por ser tan bella, amable, sonriente y aguantar mis aburridos discursos en clase. Podría decir que me gustas mucho, de todas las formas posibles, incluida la que tiene que ver con el erotismo "las cosas sexuales... ", pero yo me haría mucho daño (... ) Estoy harto de fracasar y de hacer el ridículo y sufrir por amores que siempre han sido imposibles". Son algunas de los mensajes de un profesor de la Rey Juan Carlos que acaba de ser suspendido de empleo y sueldo durante un periodo de 13 meses tras ser denunciado por acoso a varias alumnas,.

Supone su salida de la facultad pues su contrato acaba

"No quiero parecer un viejo rijoso porque no lo soy, pero me temo que, sin remedio, terminaré pareciéndolo (...) También te quiero decir que no te preocupes, ni te sientas acosada o avergonzada, yo me comportaré notablemente y te trataré como a una amiga y buena persona (aparte de guapísima y sexy: pero creo que ya somos mayorcitos para entenderlo todo). Eres muy especial", decía. Otra alumna confesó al diario El País que cuando le echó al profesor 32 años en vez de 60 este le contestó en medio de un grupo que le echaría 32 polvos. La joven no denunció nada.