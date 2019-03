Una inspección retira casi 2.000 productos caducados que ponía a la venta un supermercado barcelonés

Unaha hallado una irregularidad en la comercialización deque un supermercado proporcionaba sin ninguna responsabilidad sobre ello a sus clientes. Algo por lo que lade Barcelona haal propietario de un supermercado del barrio del, en Barcelona, tras localizar casi 2.000 productos no aptos para su venta. Algo similar le ocurrió a un restaurante asiático en el distrito madrileño de Salamanca que fue clausurado durante una inspección sanitaria al certificar las malas condiciones que presentaban los alimentos utilizados en el menú de la clientela.

Examinando los productos afectados, los agentes descubrieron productos con fechas ya pasadas , algunas de hace años , así como envases con aspecto deteriorado o poco higiénico . En el mismo lugar, también encontraron desigualdades administrativas y de seguridad que podían suponer un peligro para la salud pública, al no reunir las condiciones adecuadas de un lugar óptimo en limpieza.

Ahora el propietario del establecimiento deberá responder por la venta de alimentos no aptos para su consumo al no indicar algunas de las fechas establecidas, falta de higiene en el local, así como no presentar el recibo en vigor del seguro de responsabilidad civil.