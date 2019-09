Ciaran tiene 15 años y vivió el ataque terrorista en Manchester en 2017: desde entonces está en cama

Ciaran Danson, un adolescente de 15 años,que se cobró la vida de 22 personas en un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. No resultó herido físicamente en el ataque, pero desde entonces ha desarrollado un desorden que los médicos creen que podría estar relacionado con el(TEPT).

"Ciaran y su hermana Tegan eran grandes admiradores de Ariana Grande y este fue su primer concierto", explica la madre del niño, Lindsay. "Ciaran me llamó y hubo un fuerte ruido y luego el teléfono se cortó. se separó del grupo en el caos y cayó al suelo y fue pisoteado. Mi madre lo encontró 15 minutos después y estaba en estado de shock", relata. Afortunadamente, Ciaran, su hermana y su abuela sobrevivieron, pero quedaron comprensiblemente traumatizados por el horrible ataque.

El síndrome de dolor regional complejo es una afección que puede causar molestias extremas que no se alivian. Con mayor frecuencia afecta a las personas después de una lesión previa, como un hueso roto, fractura o esguince, sin daño a los nervios. La dolencia se desencadena cuando el cuerpo reacciona a la lesión con mucha más fuerza de lo habitual, a menudo empeorando el dolor que la lesión original.

La causa del SDRC aún no está clara, aunque se cree que está conectada a nervios en el área afectada que se vuelven más sensibles, incluso si no están dañados, lo que puede cambiar las vías de dolor entre la extremidad y el cerebro. Los golpes o las operaciones múltiples pueden desencadenar la dolencia, pero en uno de cada 10 casos no hay una causa obvia. El único tratamiento para el SDRC es mantener el movimiento de la extremidad o el área afectada a través de fisioterapia, terapias ocupacionales y medicamentos para aliviar el dolor.