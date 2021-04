Llevaban 22 días en el mar, estaban ya en mitad de ninguna parte

"Es la misión más dura que he tenido", confiesa uno de los pilotos del helicóptero del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR), el comandante Ignacio Crespo, que varias veces tuvo que recordarse a sí mismo su consigna de no volver la cabeza y abstenerse de mirar al estado de los tres rescatados, para que nada le descentrara de completar una misión que estaba en los límites del alcance de su aparato : seis horas de vuelo, casi 1.200 kilómetros sin repostar.

30 minutos de angustia para completar el rescate

"Estaban muy débiles, no ofrecían ninguna resistencia. Esta vez no había que tranquilizar a nadie (en los rescates a veces hay el peligro de que los ocupantes de la patera se levanten precipitadamente y provoquen un vuelco). Al contrario, había que revitalizarlos un poco, para que pudieran colaborar. Estaban tan débiles que me tuve que apoyar en el compañero para mantenerlos erguidos. No había forma de ponerles el cincho de arriado", relata.