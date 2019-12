El Supremo abre la puerta a reducir el salario de un funcionario si no cumple con su trabajo

Una funcionaria del Cuerpo de auditoría y Control externo, cuya identidad no ha trascendido, ha sufrido una rebaja de su sueldo después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avalara que la Administración Pública pudiera proceder a la disminución de salario a través de un recorte del complemento de productividad , según publica El País .

La funcionaria tuvo conocimiento de la rebaja de su complemento de productividad mediante las cantidades aprobadas para el segundo semestre de 2016, de acuerdo con las propuestas formuladas por los titulares encargados de repartir el plus .

Esta mujer habría visto reducido su salario por “ no atender llamadas telefónicas, no seguir las instrucciones y realizar menor volumen de trabajo ”, entre otros motivos, según le comunicó la Dirección Técnica del departamento para el que trabajaba en enero de 2017 .

La sentencia conocida este martes afecta a una empleada del Tribunal de Cuentas que reclamó al mismo Supremo en diciembre de 2017 por no estar conforme con la resolución. El organismo estatal desestimó su recurso impuesto contra la disminución del complemento de productividad

Reclamación

La rebaja del complemento de productividad se mantiene para la funcionaria y su sueldo queda menguado. Fuentes de la Secretaría de Estado de la Función Pública, según El País, explican que “no todos los funcionarios reciben la productividad, y quien la recibe, no es una cuantía siempre estable. El funcionario se puede quedar sin este complemento si no cumple los requisitos requeridos”. Sin embargo, otras fuentes de la administración señalan que no es habitual esta aminoración.