El Supremo ratifica la condena de 8 años de prisión para un pastor evangélico que abusó de menores en Murcia

Ahora el pastor se enfrenta a una condena de ocho años de cárcel y la prohibición de desempeñar determinadas actividades que pudieran ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, durante varios años. Una resolución, que el condenado ha recurrido porque, a su juicio, vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Sostiene, además, que las pruebas que tiene la justicia no debería ser válidas, puesto que se trata de las declaraciones de las menores en sede judicial durante la fase de instrucción, pero que se realizaron sin estar presentes los padres ni las defensas y no se grabaron. Indica que por tanto no se pudo contradecir tales declaraciones.