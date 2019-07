Amaia, Nacho, Marga: los rostros de la desolación de Tafalla

"Ahora los niños han vuelto a Sevilla porque necesitan a sus amigos, pero yo no pierdo la ilusión de intentarlo", dice una emocionada Amaia que recuerda cómo se enteró de la riada desde Pamplona. Su gran temor en ese momento era su perro que se encontraba en la casa. Cogieron un autobús para salvar su vida, pero las riadas les dejaron a medio camino. Fue el momento de llamar, desesperados, a los amigos. Finalmente encontraron a su perro encima de un sofá sobre las aguas. Vivo. "Era lo que más nos importaba porque hemos perdido la casa, la ropa, los recuerdos y las ilusiones, pero lo volveremos a intentar. Estamos contentos de estar vivos, aunque en shock ", contesta Amaia.

Tendrá que volver a empezar como el dueño de lo que fue el Asador Brasas. Después de 22 años de batalla se ha quedado sin su casa y sin su negocio. Pero todos están bien, que tal y como entró el agua arrasando un local y llegando a alturas de más de dos metros no es poco. "Me he quedado sin casa, sin asador, sin nada. Intentaré ahora a ver si puedo rescatar algún recuerdo de familia. Ahora a ver si los seguros se portan y compensan para poder reparar todo y seguir adelante en cuanto nos declaren zona catastrófica", señala un hombre que la primera noche la pasó a la puerta de su local en su coche. Ha dormido cuatro horas desde la tragedia. Nadie recuerda nada igual.