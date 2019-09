Siguen limpiando con el agua a la cintura en Alicante

En Alicante se sigue buscando al hombre, de origen holandés, desaparecido como consecuencia de la gota fría. Cayó a una acequia y no hay rastro de él. Mientras tanto, en las zonas afectadas se sigue trabajando para recuperar la normalidad . Hay lugares, como en la provincia de Alicante, donde dos días después, el agua sigue llegando a la cintura.

Los vecinos no tienen agua, tampoco comida y muchos necesitan algo tan básico como las medicinas. A base de lanchas y canoas pueden desplazarse y hacer acopio de ellas. “He ido a por unas pastillas de mi padre y he tenido que entrar con los militares”, cuenta una vecina.