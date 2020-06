Tarjeta de transporte de Madrid: todos los detalles sobre este abono de transporte

¿Dónde sacar el abono de transporte en Madrid?

Una vez creada, podrás cargar tu Tarjeta Transporte Público Personal de distintas formas, de manera que podrá contener un Abono Transporte personal (el abono mensual) y dos títulos no personales (por ejemplo, un billete sencillo o un abono de 10 viajes), o tres títulos no personales. Así, podrás utilizar la misma tarjeta cuando no vayas a comprar el abono mensual, pagar el viaje a acompañantes que compartan el mismo recorrido usando títulos no personales, y contener títulos de transporte para viajes diferentes al habitual.