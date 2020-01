"Paciencia", el tatuaje que esconde la historia de una nieta y su abuela fallecida con agorafobia

"Me tatué "paciència" en el brazo, así en valenciano, porque mi abuela siempre me decía " pasènsia, Eva ". Tuvo agorafobia desde los 35 hasta los 50. Nunca lo supo nadie, viuda y con tres hijxs a su cargo, se lo calló y lo luchó sola. A mis 18 desarrollé agorafobia yo", comenzaba a explicar la joven en su hilo de Twitter.

eso también. Me levanto, abro manitas, cierro manitas y me repito "Paciència, Eva, paciència." Y sigo caminando, hasta los 74, como mínimo ;) pic.twitter.com/fCnOG8ITrI

Además, también ha compartido el truco que le enseñó su abuela para controlar los ataques de pánico que sufre por culpa de la agorafobia: "Enseñó a abrir y cerrar las manos fuerte y contando hasta cincuenta. Me hizo hacerlo con ella. A día de hoy, es lo primero que hago cuando empieza a darme un chungo. No me funciona como método de distracción, me funciona como método de amor. Cada vez que abro y cierro las manos con fuerza me recorre el amor de mi abuela aquella tarde, cuidándome y abriéndose para hacerme sentir menos sola".