Taxi Guau: Arranca el primer taxi para mascotas en A Coruña

"No cobramos suplemento por llevar animales. Ya hay otros compañeros que permiten que suban mascotas al taxi, pero depende de que el taxista quiera o no, pero nosotros somos 'pet friendly' y el cliente ya sabe si nos llama que no va a tener ningún problema. Incluso podemos trasladar un perro sin el dueño de un destino a otro o entre ciudades", añade Iglesias.