Otra víctima del descuartizador de Marta Calvo: “Te obliga a tomar cocaína para violarte”

Contactó con Jorge Palma en internet. Le había preguntado si tomaba cocaína y ella contestó que la había probado. No imaginaba lo iba ocurrirle en la cita. “Empezó a insistirme bastante porque me hiciera ... Pero insistía muchísimo. Venga y venga y venga...”. ¿Solo cocaína? Se los pregunta nuestro compañero Carlos Plá que la entrevista. “ Si sí. Piensan que lo haga a posta para llevarte a ese estado y violarte ”. Esta es la tesis de la investigación, centrada en saber si la muerte de Marta Calvo responde al modus operandi de un criminal que intoxica a las mujeres para someterlas.

La joven añade. “Muy persistente, muy violento, muy brusco... Y con la mano, con el dedo. Pero él no toma nada. Y en la boca también te pone”. Le pone droga por todas partes. La obliga a seguir consumiendo. Pero Jorge Palma no se droga, solo bebe agua. Tiene todo muy calculado. “Y cuando me desperté, no sabía ni quien era él. Me desperté aturdida. Me vi un poco en plan acorralada”.