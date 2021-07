El teletrabajo complica la desconexión en vacaciones: 9 de cada 10 reconoce atender mensajes en la playa

Los trabajadores, explican, se sienten con la obligación de responder. Lo hacen también porque, en muchos casos, no tienen otra opción en su trabajo. Eso sí, hay alguno que dice que lo que hay que radicalmente hacer es apagar el teléfono de vacaciones.

"Está demostrado que dos horas -con el móvil- distrae y entretiene. Más de dos horas, el cerebro se 'quema'", añade la psicóloga Gabriela Paoli. Y es que no debemos sentirnos culpables de no tocar el teléfono, ni sentir que no somos "productivos", al contrario, debemos valorar los beneficios.