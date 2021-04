La tenista Carla Suárez anuncia que ha derrotado al cáncer

"Un pasito más en este camino. Hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado un linfoma de Hodgkin. A todos ustedes, gracias. Cada mensaje de ánimo me ha hecho llegar mucha fuerza. Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día. ¡ESTOY CURADA! ", ha escrito Carla Suárez en sus redes sociales.



"Gracias infinitas a mi familia, a mi compañera de vida, a mis amigos y conocidos, nunca podré agradecer todo lo que me han ayudado! Todo intentaré devolverlo con hechos y con momentos que quiero compartir junto a ustedes", ha añadido a su mensaje en Instagram. Además, ha querido dar un mensaje de esperanza y ánimos a todos los pacientes de cáncer: "Mucha fuerza y muchos ánimos a los que siguen en la lucha, no aflojen, déjense querer y cuidar! Les espero en la meta".

La tenista, que ya tiene el Roland Garros en la mente, ha querido acordarse de los sanitarios que han cuidado de ella: "Gratitud infinita a todos los sanitarios que nos cuidan día a día especialmente al personal sanitario que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha".



La jugadora canaria anunció el pasado mes de septiembre que sufría linfoma de Hodgkin y que debía someterse a seis meses de quimioterapia. Una vez recuperada, su objetivo ahora es trabajar en su preparación física para tratar de volver a competir en el circuito profesional WTA.