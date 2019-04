Las teorías sobre las razones del joven con el pene mutilado y que creía ser extraterrestre

La policía cuenta con varias hipótesis sobre el hombre que se mutiló el pene . Una de ellas, la más probable, es que no aceptara su propia sexualidad, aunque el joven sigue pensando que fue abducido por los extraterrestres. No hay rastros de drogas o de alcohol en su cuerpo por lo que algún tipo de trastorno psiquiátrico gana enteros.

De nuevo un suceso tiene un pene cortado como protagonista que trae loca a la policía. Pero ahora el caso resulta aún más enrevesado. Con un golpe en la cabeza, signos de asfixia en el cuello y una amputación parcial del pene. Así encontró al hombre la policía local de Benalmádena, en Málaga. Aún no se tiene claro del todo lo que pudo pasar.

Ya es Mediodía ha arrojado un poco de luz al caso del hombre que se mutiló el pene diciendo que había sido abducido por los extraterrestres. La principal hipótesis es que el joven no aceptara su sexualidad o tuviera algún tipo de trastorno psicológico. Pero aún hay otras hipótesis son un juego sexual no bien resuelto y la última, que pierde enteros, una acción violenta contra él. Los agentes le tomaron sus huellas dactilares pero no lo localizaron en las bases de datos policiales de autores de hechos delictivos