Terelu Campos: “El cáncer de mama sigue existiendo y tenemos que seguir investigando y haciendo nuestras revisiones"

El emblemático pañuelo rosa de Ausonia cumple ya 13 años. En un año especialmente complicado, Terelu Campos no ha dudado en ponérselo de nuevo, para transmitir la importancia de luchar juntos contra la enfermedad.

"Contentísima por estar un año más apoyando toda la labor que hace Ausonia contra el cáncer. A mí lo que más me ha cambiado la vida es el cáncer . El cáncer y saber que hoy estás y mañana no sabes qué te puede ocurrir”, explica la presentadora.

La situación actual ha frenado la inversión en investigación. Por ello, Ausonia y la AECC, hacen un llamamiento a no olvidar su importancia.

La presentadora, que ha pasado por la enfermedad, conoce la importancia de hacer las revisiones ginecológicas cuando toca. ”Se ha comprobado que la detección precoz en el cáncer de mama te salva la vida. No podemos estar dando un mensaje sanitariamente de “vamos a retrasar las revisiones 4 o 5 meses”. No se puede hacer eso. No se puede jugar con la vida de las personas”.