El terrible testimonio de una superviviente de violencia de género delante de su agresor

Sentí el cuchillo por la espalda. Me agarró la cabeza golpeándome con el bordillo. Me gritaba: 'maldita desgraciada vas a morir'. Y el llanto. Es el testimonio de una superviviente de violencia de género en la sección 27 de la Audiencia de Madrid. El día 3 de octubre de 2017 pudo morir . De hecho, V.E. Sossa, acusado ahora de un delito de intento de asesinato por el que la fiscalía pide 16 años de cárcel le gritó algo que nunca olvidará: “Llegó tu día”. Y después llegaron las puñaladas.

La mujer ha relatado que su expareja y padre de una de sus hijas llegó "tomado" a casa y la reprochó que era "mala madre". "Entró en la habitación donde estaba la niña y se desvistió. Le dije que no quería hacer nada y entonces me quitó el teléfono. No le quise dar la clave. Ahí empezó todo", ha señalado.