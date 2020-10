El testimonio de la madre de Maje la deja sin defensa: "Me dijo que Salva había matado a Antonio en defensa propia"

La madre de Maje desmonta parte de la defensa de su hija

Las familias sabían que Antonio había perdonado infidelidades antes de la boda

"Mi hijo estaba superenamorado de Maje, se desvivía por ella”,

La madre de Maje ha acabado con uno de los grandes argumentos de la defensa de Maje, que ella no sabía nada de la muerte antes de ser detenida. La madre de Maje ha dado una nueva versión que su hija, supuestamente, le dio sobre lo sucedido: "María Jesús me dijo que Salva le había dicho que se enfrentó a Antonio, que se habían peleado y que le mató en defensa propia". En el interrogatorio, el magistrado-presidente del tribunal le pidió una aclaración sobre el momento en que esa conversación se produjo. Y, según la madre, esto se lo contó antes de ser detenida. La afirmación de la madre, aparentemente involuntaria, daña la estrategia de defensa de los letrados de su hija, Javier Boix y Alicia Andújar.

Más malas noticias para Maje. Vicente, hermano de Antonio, aclaró que le extrañó que su cuñada le dijera que había pasado a las 12:00 de la mañana por casa y que "se había encontrado todo el pastel". Supuestamente, Maje no salía de trabajar hasta el mediodía. "Ya no me cuadraban los horarios", ha admitido.

Otro punto que tampoco ayuda a Maje es el del dinero. El ansia por tenerlo nada más morir Antonio. "La madre decía que tenía que rehacer su vida", declara Vicente, el hermano de Antonio. Había que tramitar el destino de la vivienda conyugal, de un dinero privativo de Antonio y los seguros de decesos y el de la empresa. En total, a la viuda le correspondían 34.000 euros en la liquidación, más la pensión de viudedad, de algo más de 1.100 euros. Sin embargo, en la familia de Maje admiten que hubo "conflicto" económico desde el primer momento, porque su madre le entregó 30.000 euros para la compra del piso que luego no se vieron reflejados más que al 50% en la escritura. Muerto Antonio, ese aspecto preocupaba a Maje y su familia.

Tal vez por eso, Maje no renuncia a intentar que Salva la libere de culpa. "Mi madre solo reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde", le dijo en una carta Maje, acusada de haber planificado el asesinato de su marido, a Salvador, el autor material de las puñaladas que acabaron con la vida de la víctima, cuando ambos ya habían sido detenidos, estaban en prisión preventiva y sabían que iban a ser acusados.

En sus primeras declaraciones policiales tras ser detenido, Salvador asumió todas las culpas, pero luego ha desmentido esa versión y la ha implicado a ella de lleno. Ahora, el listado de amantes de Maje no ayuda a que Salva asuma toda la culpa. Unos amantes que la madre de Maje desconocía aunque las familias eran conscientes de que Maje engañó a Antonio antes de la boda y este le perdonó.

La madre de Antonio reconoce que Maje ni la miraba tras el asesinato

"Mi hijo estaba superenamorado de Maje, se desvivía por ella”, ha remarcado la madre de Antonio durante su declaración. "Dos días antes de matarlo se estaban besando en el salón". Mercedes ha recordado que en un primer momento le dijeron que su hijo había sufrido un accidente y que esperaba encontrarlo en un hospital, y que cuando le dijeron que lo habían matado en el garaje no podía creérselo porque él no aparcaba nunca dentro. Asimismo, al ver a su nuera ésta "ni me miraba, estaba fría, era como una película de miedo". Una sensación de terror.

Respecto a las infidelidades de Maje, la madre de la víctima explicó que su hijo tenía confianza en ella pero que era reservado y no sabía que tuvieran problemas. Sí que sabía la infidelidad antes de la boda, pero Antonio "la perdonó las dos veces porque estaba muy enamorado". De hecho, el traslado a Valencia no gustó a los padres pero Antonio adoraba a su mujer.