La pareja sentimental de Esther López revela que entre sus planes estaba alejarse "de toda la gente"

Esther López , la mujer de 35 años hallada muerta en el municipio Vallisoletano de Traspinedo hace ya una semana, tendría planes de "formar una familia" e irse a vivir junto a un hombre, según reveló en exclusiva al programa de Cuatro 'En el punto de mira' su pareja sentimental. Este, que reconoció no haber causado "la mejor de las impresiones" en el círculo cercano de la joven, dijo que tenían la intención de "alejarnos de toda la gente".

Esta persona pidió al programa que no se revelase su identidad, pero dio muestras de la relación que mantenía con la joven enseñando su última conversación con ella . Su relación, relató, comenzó con "una amistad cuando ella era muy jovencita, pero mayor de edad" y acabó convirtiéndose en una unión en la que sentían "que aunque pasen los años y otras personas, la conexión era la de siempre".

Las incógnitas de la muerte de Esther López no desaparece tras encontrar su cuerpo

Los dos amigos de Esther que están siendo investigados fueron los últimos en verla con vida la noche de su desaparición. A uno de ellos, Carlos, le dejaron en el restaurante La Maña : su versión la corroboran las cámaras de seguridad y sus dos hijos, que estaban en casa. A las 03:30, el otro investigado, Óscar, la dejó en la urbanización El Romeral, según su testimonio, a unos dos kilómetros de donde apareció el cadáver. Sin embargo, este sospechoso ha dado tres versiones diferentes , no fue a trabajar al día siguiente y no participó en las batidas en busca de Esther. Ambos están en libertad.

No obstante, todas las hipótesis continúan abiertas. Tras los primeros resultados de la autopsia, la Guardia Civil volvió al escenario de la localización para realizar pruebas complementarias. Además, analizan las cámaras de tráfico y acotan modelos de coche que pasaron por la zona. Aún no se ha determinado la hora de la muerte pero tuvo que ser entre las 5:40, cuando llamó a su madre y las 6 y 10 cuando ya no respondió. Se sigue analizando su teléfono, que apareció junto al cadáver, y que ayudará a descartar o confirmar la participación de los implicados. Lo que tienen claro es que el cadáver siempre estuvo a la intemperie.