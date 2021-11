"Decidí pedir ayuda porque no podía más", narra. Gracias a la ayuda psicológica de una iniciativa de San Juan de Dios pudo ir saliendo poco a poco adelante "En ese momento creía que yo no merecía tener amigos, yo no merecía que a alguien le importara. Y ahora mismo veo que yo merezco tener amigos, yo merezco que alguien se preocupe por mí".