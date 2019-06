Una niña de 10 años, en la UCI tras contraer el tétanos porque no estaba vacunada

Una niña de 10 años está hospitalizada grave en la UCI de un hospital de Verona, Italia, tras contraer el tétanos, enfermedad de la que no estaba vacunada. La niña se hizo una herida en la rodilla al caerse. Los padres rápidamente se dieron cuenta de que la lesión no presentaba un aspecto normal y la llevaron a urgencias. El tétanos es una enfermedad mortal si no estás vacunado y puede cogerse a través de cualquier herida si no tienes puesta la vacuna.