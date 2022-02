La tía de la menor asesinada en Totana pide "justicia" para una familia "destrozada, que vive una pesadilla"

Justicia . Los familiares de Claudia Abigail, la menor de 17 años asesinada en Totana , Murcia, por su exnovio, de 19, en un nuevo crimen machista , piden únicamente justicia por ella y para una familia que se ha quedado completamente destrozada tras conocer lo ocurrido. "En estos momentos lo único que queremos es pedir justicia . No nos esperábamos esta noticia que prácticamente nos deja destrozados y queremos agradecer su atención a las autoridades y al alcalde. De verdad, que en estos momentos lo que más necesitamos es apoyo ", ha confesado una de las tía de joven asesinada, Nancy Angamarca.

Nancy Angamarca es hermana de la madre de la joven. Preguntada por cómo se encuentran los padres, ha señalado que "no se lo pueden creer y ahora mismo no tienen ni ánimo ni ganas ni nada de nada". Un horror por el que está pasando esta familia, que todavía no pueden asimilar lo sucedido: "Es una pesadilla y siento como que en cualquier rato va a venir la noticia de que se han equivocado de persona", ha añadido Angamarca.