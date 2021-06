Hay escasísimas posibilidades de encontrar a Tomás Gimeno y Anna

El rastreo no ha terminado, pero la cuestión es cuando ponerle fin. La magistrada no tiene informe por escrito de que se haya acabado el rastreo, pero la policía judicial le ha dicho que creen que ya han acabado. La cuestión es cuando ponerle fin sin haber encontrado a Anna y a Tomas Gimeno. No solo eso, el robot está empezando a dar problemas por haber estado demasiado tiempo debajo del agua. Nada es fácil y el tiempo pasa. Anselmo Pestana, delegado de Gobierno de Canarias está a la espera de la decisión de las máximas autoridades del Estado que están en ese tema aunque las posibilidades de encontrarlos son escasísimas. "Veremos si pueden permanecer algunos días más". Beatriz y la familia quieren cerrar el círculo y tener la absoluta seguridad de que Tomás no escapó. Saben que la cosa está más complicada para lograr resultados aunque esperan un nuevo milagro.