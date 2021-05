Un detective, presuntas agresiones: Tomás no soportaba la nueva vida de Beatriz

La desaparición de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, se ha convertido en una noticia internacional. Y tiene en vilo a la sociedad española, que no desea revivir infaustos recuerdos no tan lejanos, de niños que pagan las disputas de sus padres de una manera fatal. Cada día que pasa sin saber de las niñas de Tenerife es una angustia, y aunque la investigación no abandona ninguna hipótesis, algunas de las pistas inducen a pensar que Tomás pudo llevarse a las niñas fuera de España. Pese a todo, también se está inspeccionando la zona de mar en la que se produjeron los movimientos de Tomás para intentar localizar algunas de las bolsas que llevaba en su poder y han desaparecido. El entorno de Tomás dice que no es factible que el padre haya hecho algo malo a las niñas, pero sí apuntan más a haber huido con ellas a Cabo Verde. tal y como indican los movimientos de un velero el día de la desaparición de las niñas.