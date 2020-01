Un trabajador herido en la petroquímica: "Sonó como una olla de presión y supe que algo no funcionaba"

Felipe Rendón es uno de los trabajadores heridos en la planta petroquímica Iqoxe . Entró en prácticas en el mes de octubre. En una entrevista ha asegurado que estaba haciendo su ronda cuando sonó un ruido “como de una olla a presión” y fue a avisar de que “algo no funcionaba” pero no le dio tiempo. Rendón aún está hospitalizado y aunque sabe que ha tenido suerte ha criticado la tardanza de las ambulancias.

Ha contado desde la cama del hospital que “durante 10 segundos sonó como si fuera una olla de presión. Un dolor en los oídos que no se podía estar allí. Fui a avisar a la sala de control que algo no funcionaba y entonces vi el fogonazo”. “En ningún momento pensé que aquello fuera a explotar”, ha dicho a RAC1 .

Tras la explosión, el joven de 25 años notó “como si se me estuviera quemando toda la cabeza, como si se me estuviera deshaciendo. Intenté taparme la cara y noté que todo el cuerpo se me estaba quemando”.