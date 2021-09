Un hombre con esquizofrenia declara contra su psiquiatra en un juicio por intento de asesinato: "oía música en mi cabeza"

En su declaración, el acusado ha relatado que no recuerda nada de lo sucedido la mañana del 26 de octubre de 2019 cuando entró en la habitación de una paciente. Solo se acuerda de oír música en su cabeza, algo que llevaba escuchando desde hace días. "Algo debía hacer porque la mujer gritaba a mi no, a mi no", ha señalado.

Dos días antes, había acudido a su psiquiatra al sentirse raro. "Me dijo que sufría una descompensación pero no me dio de baja. Mi trabajo era importante", ha señalado el encausado. Además, ha comentado que no le aumentó la dosis de la medicación que toma desde hace años.