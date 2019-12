Las incógnitas de la tragedia de Mijas empiezan a despejarse: un resbalón y no saber nadar, claves

La niña ha contado a los investigadores cómo ocurrieron los hechos. Lo primero que, movidos por un acto reflejo, su padre y su hermano de 16 años se lanzaron a la piscina para salvar a la pequeña. Y ambos murieron en el empeño junto a la pequeña. La primera pregunta es ¿Cómo es posible que dos adultos mueran en una piscina? Las incógnitas se sucedían. Que la piscina les había succionado, que cómo era posible que no hubiera un socorrista. La Guardia Civil ha empezado a desvelar las incógnitas. No había obligación de que existiera un socorrista por las dimensiones de la piscina y después de analizar la misma no es posible que los cuerpos de los fallecidos hubieran sido succionados.