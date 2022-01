Tragedia de Mislata: lo que exige la normativa de seguridad en los castillos hinchables y otros casos trágicos

Antes de la tragedia de Mislata, que ha acabado por el momento con la muerte de una menor y varios heridos, un accidente en otro castillo hinchable en Gerona causó la muerte de una niña de 6 años en 2017. Estaba sujeto por tan solo 2 anclajes, un grave error en un aspecto fundamental en la normativa porque son al menos 6 elementos los que tienen que estar anclados al suelo. También se usan sacos de arena para garantizar la seguridad. El viento es un enemigo poderoso y muchos optan por cerrar la atracción antes de superar los 38 kilómetros por hora que marca la norma. Aunque no son frecuentes, ya hemos visto varios accidentes de este tipo en los últimos años. La regla dice que una vez instalados deben ser supervisados por una empresa independiente, acreditada, que garantice la seguridad y que se ha llevado a cabo una correcta instalación.

El presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia, José Esteban, h a asegurado que los hinchables de las ferias están anclados al suelo en cumplimiento de la normativa de seguridad, pero en circunstancias de viento como las de este martes, cuando " en un minuto o en dos se levanta con fuerza el viento, no da tiempo a nada", ha asegurado.

Esteban asegura que todavía no ha podido hablar con él y añade: "Cuando sabes que viene aire, estás preparado y haces todo lo posible -para que no ocurra nada- pero, cuando ha pasado esto, es porque no ha dado tiempo". Ha relatado que él se encontraba trabajando en Alzira cuando recibió una llamada de su mujer alertando del viento que soplaba en su casa, ubicada en Aldaia, y al poco tiempo cerraron la feria.