Trasplantan un riñón al paciente equivocado: la coincidencia en los nombres provocó el error

Un paciente de 51 años recibió el pasado 18 de noviembre el trasplante de un riñón que necesitaba en el Hospital Virtua Our Lady of Lourdes en Nueva Jersey, EEUU. Pero, a pesar de que la operación salió bien, días más tarde el equipo médico se dio cuenta de que había cometido un error en el procedimiento para el trasplante: el riñón no estaba destinado para ese paciente.