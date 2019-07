Muere una joven durante su viaje de boda cuando trataba ver el autobús de la película 'Hacia rutas salvajes'

Los rescates de excursionistas inexpertos se han multiplicado

La Policía y el Ejército ayudaron al esposo a rescatar el cuerpo sin vida de su mujer. Los vecinos de la localidad de Alaska han reclamado en más de una ocasión la retirada del famoso autobús porque los peregrinajes de turistas obligan a la localidad a numerosos rescates. Desde el libro de Jon Krakauer de 1996, 'Into the Wild', y su adaptación cinematográfica de Sean Penn en 2007, los rescates de excursionistas inexpertos se han multiplicado .

'Into the Wild', conocida en castellano como 'Hacia rutas salvajes', presenta los últimos meses de vida de Christopher McCandless, un estudiante que se adentró en el desierto de Alaska con poca comida y recursos durante el verano de 1992. El joven vivió durante días en el famoso autobús, al norte del Parque Nacional Denali, antes de morir envenenado por ingerir una planta no comestible. McCandless fue encontrado muerto en su saco de dormir dos semanas después.