Tres años en prisión al confundirle con un buscado traficante de personas por una solicitud de amistad en Facebook

Su nombre es Medhanie Tesfamariam Berhe y durante tres años que se le hicieron eternos fue víctima de una injusticia tal que le llevó a considerar en varias ocasiones quitarse la vida. No tenía ganas de seguir adelante. Sentirse víctima de una terrible injusticia y saber que no había nada que pudiese hacer para cambiarlo le había sumido en una pesadilla sin fin. Y todo por una solicitud de amistad en Facebook . Por eso y por el error de las autoridades italianas al confundirle con otro hombre . Concretamente, con Medhanie Yehdgo Mered , alias ‘El General’ , conocido entonces por ser uno de los traficantes de personas más buscados del mundo.

El 'Al Capone del desierto’

El 'Al Capone del desierto’, llegaron a llamarle, mientras Berhe aún no tenía ni la más remota idea de qué estaba sucediendo, qué hacía en Italia y por qué le habían detenido. Su primera apuesta era que querían extraditarlo a Eritrea porque había desertado y abandonado el servicio militar, pero la realidad estaba mucho más lejos de esa hipótesis. Cuando le dijeron que estaba acusado de ser ‘El General’, Medhanie Yehdgo Mered, no daba crédito. Pero daba igual lo que dijese. Fue trasladado a una prisión en Parlermo, mientras era víctima de un juicio lleno de incongruencias, con pruebas de ADN, distintas declaraciones de testigos e incluso informes del propio The Guardian y de New Yorker que señalaban su inocencia. Sin embargo, para las autoridades italianas no había pruebas concluyentes para liberarle, ni siquiera aunque la mujer del traficante, Lidya Tesfu, intentase probar que Berhe no era su marido. El fiscal del caso siguió exigiendo 14 años de prisión.