Tres horas de angustia en Coruña: así se evitó el suicidio de un hombre tras intentar matar a la familia de su ex

"Yo le vi un cuchillo en la mano, un cuchillo así, me tiré encima de ella y le agarré la muñeca, con las dos manos claro está". La tragedia se vivió en cada instante en Coruña el 19 de abril. Ahora todo es un recuerdo de tres horas de infartos, pero la historia da para una película de Hollywood en la que no falta la venganza, la maldad, el intento de suicidio y la figura de un mediador. Sí porque un hombre intentó vengarse de su mujer por dejarle intentando matar a si familia. Y no lo consiguió por la reacción de vecinos y algunos héroes anónimos. Al final el mediador logró convencerle para que se entregara cuando intentaba quitarse la vida al ver sus planes frustrados. Tres horas tardaron en convencerle, sin prisa. Salió detenido bajo una sábana mientras los vecinos agradecían el fin de tanta tensión.