Así, en un auto fechado este viernes, el alto tribunal andaluz ha acordado no ratificar la orden del 19 de mayo de la Consejería de Salud y Familias para confinar Montefrío, alegando que la Ley de Salud Pública no permite esta clase de "restricciones indiscriminadas" de un derecho fundamental y en la línea de lo que ya expresó las dos veces anteriores cuando la Junta pidió aval judicial para esta medida.

El Supremo desestima los recursos de la Junta

De este modo, la Junta se da con un doble rechazo. En esta tercera ocasión el Tirbunal Superior de Justicia de Andalucía, por su parte, ha vuelto a incidir en que " no es posible amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica a una limitación de derechos fundamentales de forma indiscriminada y masiva ".

Así, los magistrados ratifican, punto por punto, los autos de 10 de mayo de 2021 y 14 de mayo de 2021 que resolvieron no ratificar el confinamiento de la localidad granadina.

La incidencia ha caído a 658,8 casos por 100.000 habitantes

En su respuesta, los magistrados de laa Junta de Andalucía, además de censurar que no se esperase a la resolución de los recursos de casación interpuestos, recuerdanque "la tasa de incidencia acumulada en el mentado municipio, a día de hoy, descendió por debajo de 1.000 (658,8), límite dispuesto para, en el entendimiento de la comunidad autónoma de Andalucía, proceder al cierre perimetral de un municipio".

Además, el auto de la Sala también recoge la respuesta del Tribunal Supremo al recurso de la Junta de Andalucía. En este sentido, recuerda que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente no despliegan efectos ni son aplicables. Y que si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde "dejar sin efecto" el acto que recogía las medidas sanitarias, pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz.