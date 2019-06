El Tribunal Supremo considera que La Manada realizó hasta 10 violaciones y no una agresión sexual continuada

El Tribunal Supremo considera que los miembros de La Manada no cometieron un único delito de agresión sexual continuada, y que por el contrario, violaron hasta 10 veces a su víctima en los Sanfermines de 2016,y que por tanto tendrían que haber sido condenados por dichos hechos delictivos. Unos delitos que podrían sumar penas mucho mayores, aunque como las acusaciones no lo han plantado, no se tendrá en cuenta.