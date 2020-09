Limpiar tu casa y dejarla reluciente es una tarea que suele llevar tiempo, sobre todo si dejas pasar demasiados días entre una limpieza y otra. No siempre tenemos el hueco o las ganas necesarias para dedicar varias horas a poner todo a punto y, aunque es conveniente realizar varias limpiezas profundas al año (por ejemplo, al inicio de cada estación), también es necesario contar con recursos para esos momentos en que necesitas que todo luzca lo más limpio posible en tiempo récord. Si es tu caso, toma nota de estos cinco trucos para dejar tu casa limpia en menos de una hora.

Cinco trucos para dejar tu casa limpia en menos de una hora

Si quieres que tu casa luzca perfectamente limpia en menos de una hora, tus grandes aliados serán los productos multiusos y un orden claro que te permita no tener que volver a incidir en determinadas zonas una vez que ya hayas pasado por ellas. También existen determinadas herramientas que pueden facilitar (y mucho) esta tarea, como los robots de limpieza, que puedes programar para que dejen tu suelo reluciente sin que tú tengas que hacer nada. Si no es el caso, no pasa nada: con estos recursos podrás lograr una limpieza intensiva en poco tiempo.