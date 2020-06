Turismo en época de coronavirus: los tours y viajes de aventura ya no serán lo que eran

Aunque la pandemia de coronavirus sigue golpeando con fuerza en muchas partes del mundo, son muchos los países que ya están relajando poco a poco los bloqueos y preparándose para acoger visitantes, en el camino hacia una nueva normalidad inevitablemente distinta a la que conocíamos. El sector del turismo es uno de los que más tendrá que readaptarse a la nueva situación. Aunque son muchos los que no creen que se den las condiciones para viajar este verano , el sector deberá introducir nuevos protocolos para los recorridos y viajes de aventura en busca de la seguridad y la tranquilidad de los viajeros. En ese sentido, la prestigiosa guía turística Lonely Planet ha publicado una lista de formas en que la industria y las perspectivas de los viajeros cambiarán en el futuro.

La experiencia se dirigirá a un cliente local

"Las experiencias atenderán a una multitud local”, coincide Will Gluckin, jefe de comunicaciones de Get Your Guide, el metabuscador de ofertas de tours guiados, atracciones, excursiones y divertidas actividades por todo el mundo. “A medida que la industria turística mundial comience su largo camino hacia la recuperación, los primeros viajeros serán locales que explorarán sus patios traseros. Los proveedores de actividades deberán adaptar el tono, el contenido y los itinerarios de sus productos para acomodarse a esta audiencia ‘nueva’ y contar historias diferentes", indicó Gluckin.