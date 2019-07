Un grupo de turistas noquea en el aeropuerto al guardaespaldas de una estrella de rap en Ibiza

El rapero Future no se dio cuenta de lo sucedido en un primer momento mientras caminaba, hasta que el hombre que fue noqueado recuperó la consciencia y fue atendido. La agresión presuntamente se produjo porque el rapero no accedió a hacerse una foto por estar cansado.

El artista compartió en sus redes un mensaje sobre el suceso: "Básicamente, estos falsos matones pidieron una foto. Les dije que no y se enfadaron. Salí del aeropuerto y editaron el vídeo que grabaron para difundirlo en las redes. Lo que le hicieron al guardaespaldas no lo vi, no soy testigo de nada. No tengo nada que ver con este incidente".