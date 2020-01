Dos turistas atrapados con el coche en las escaleras de Morella por seguir el GPS

No es habitual que falle el navegador pero no es la primera vez que un conductor termina donde no debe por un error en el recorrido. Las escaleras y las calles demasiado estrechas son recorridos que el navegador no siempre discrimina. El pasado 18 de diciembre, en Betxí, un camionero búlgaro que conducía un camión de grandes dimensiones quedó atrapado en un callejón por seguir la ruta que le marcaba el GPS.