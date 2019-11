Turno de última palabra para El Chicle en el juicio por el crimen de Diana Quer

Para la Fiscalía, Diana no pudo defenderse y José Enrique Abuín actuó con alevosía . Asegura que la golpeó con una palanca que siempre llevaba en su coche para dejarla inconsciente, meterla en el maletero y llevarla a la nave de Asados. Le quitó e l teléfono que tiró al río en el Puente de Taragoña y la violó porque estaba desnuda y tenía un edema propio de las agresiones sexuales.

Según la fiscal y la acusación particular, ha quedado probado que El Chicle mató a Diana con una brida y que la joven no pudo defenderse. No fue un accidente porque tuvo que apretar, según ha explicado los forenses, al menos cinco minutos.