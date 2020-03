Fernando Simón: "El 12 por ciento de los infectados son sanitarios. Es un problema"

"La evolución de los datos sigue siendo similar a la de los últimos días", ha valorado. La evolución, ha concretado, "no está empeorando respecto a los días anteriores", dando paso a los diferentes técnicos de los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, que comparecen antes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo hará cuando termine la videoconferencia con los presidentes de las comunidades autonómicas y de Ceuta y Melilla.

Miguel Villaroya , jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha insistido en que "hay que mantener el esfuerzo. Esta es una carrera de fondo y todavía no vemos el fin". Desde Defensa, se han puesto a disposición, ha dicho, un total de 2850 efectivos en la calle, en 129 localidades.

Los vehículos pesados reducen su movilidad en un 22 por ciento

Las medidas tienen como objetivo conseguir "doblar la curva", "evitando la transmisión y los contactos efectivos". En este sentido, ha insistido en perseverar en el esfuerzo: "Tenemos que conseguir entre todos dar ese apoyo social que el resto de provincias dieron a Wuhan". "Son medidas que si no aplicamos correctamente, no van a tener el efecto deseado. Y, en España, no tenemos alternativa", ha añadido, porque "relajar las medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar".