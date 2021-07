La polémica ha saltado a raíz de una entrevista del mallorquín con el youtuber Mostopapi que ha viralizado en redes sociales. "No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizó. Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. "Y nunca ha pasado nada, y estoy empezando a pensar que tengo un problema", señalaba Naim Darrechi.

Ante tales palabras, el entrevistador no dudó en preguntarle si sus parejas sexuales estaban de acuerdo con esa actitud, a lo que Darrechi respondió: "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: "Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no...", continuaba.