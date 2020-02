Un mes después de el paso de 'Gloria' los destrozos siguen siendo visibles

Dos temporales brutales les golpearon, primero en septiembre y luego Gloria hace tan solo un mes. Las ayudas de momento perdidas en los despachos, y la vida no avanza en estas localidades afectadas. Los lugareños agradecen la solidaridad que tienen entre ellos pero se quejan de que no avanzan y de que todo lo hacen ellos, el consorcio no los ayuda.