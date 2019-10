Valencia eliminará las faldas obligatorias para chicas en los uniformes escolares

Los grupos parlamentarios de Podemos, Compromís y PSPV han presentado en Les Corts una propuesta para que el Consell evite las distinciones en el uniforme escolar en función del sexo porque consideran que estas diferencias vulneran "sus libertades individuales y los derechos de no discriminación por razones de sexo, expresión e identidad de género".

El Gobierno tripartito valenciano pretende "que se modifique el Decreto 39/2008 de 4 de abril del Consell sobre la convivencia en los centros docentes públicos no universitarios para que esos centros no puedan obligar a un código de vestimenta diferenciado por sexo entre los alumnos y las alumnas, y que se permita la plena libertad individual adaptando, en caso de que sea necesario, el diseño de los uniformes de los centros a estos principios. Es decir, que una alumna no esté obligada a llevar falda por razón de su sexo", señalan.