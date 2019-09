Alerta ante la moda de untar las partes íntimas con pasta de dientes para durar más en el sexo

"Cualquiera que utilice esta técnica se está engañando así mismo"

El urólogo Rich Viney dijo que la pasta de dientes 'no tiene absolutamente ningún efecto' sobre el rendimiento sexual y que cualquier beneficio percibido es un placebo. 'No te hace menos sensible. La pasta de dientes es naturalmente abrasiva, por lo que puede hacer que las relaciones sexuales sean incómodas, lo que puede ayudar a durar más. 'Cualquiera que use pasta de dientes para tener relaciones sexuales se está engañando a sí mismo. Hay esperanza para aquellos que sufren eyaculación precoz o disfunción eréctil, pero la pasta de dientes no lo es. Existen lubricantes que son seguros y están probados”. Un fenómeno viral al que se exponen numerosas personas que, a falta de ser cautos, caen en la tentación de las peligrosas tendencias.